 

Конституционный суд против конституционных прав граждан

10.06.2020, 13:49, Разное

«Яблоко» выражает политическое недоверие Конституционному суду России после фактического запрета митингов на городских площадях.

«Яблоко» выражает политическое недоверие Конституционному судуКонституционный суд РФ своим постановлением от 4 июня фактически отменил право на свободу собраний и загнал участников мирных акций в определенные чиновниками резервации, предписав проводить митинги только в специально отведенных для этого местах (гайд-парках), говорится в заявление федерального Бюро партии «Яблоко».

Мы заявляем об абсолютной неприемлемости решения Конституционного суда, которое не только радикально расходится с его же ранее заявленной позицией, создает широчайший простор для запретов и злоупотреблений, но и уничтожает свободу мирных собраний в России.

Постановление Конституционного суда противоречит Духу и Букве Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека и Международному пакту о гражданских и политических свободах. Мирные собрания могут проводиться в любом месте, прямо не запрещенном законом, и без обязанности заявителей что-либо «доказывать» чиновникам. В Основном законе страны нет ни слова о каких-либо специальных местах для желающих выразить свою гражданскую позицию.

Принятие такого документа вызвано страхом В. Путина перед свободным выражением гражданами России своего мнения и желанием судей сохранить свое кресло в новом, сокращенном путинскими поправками к Конституции, составе Суда. Одобрив поправки об обнулении президентских сроков, Суд окончательно ликвидировал сменяемость власти в России. Нынешним решением он лишает миллионы граждан законного права свободно выражать свое мнение. Ответственность за выдавливание граждан России из правового поля лежит теперь на Конституционном суде.

Партия «Яблоко» предупреждает об опасности уничтожения легальных политических инструментов и напоминает, что власть, лишающая людей достоинства и права голоса, создает условия для политического насилия, заводит страну в тупик и приближает момент, когда ей предстоит оказаться перед судом истории.

Мы выражаем политическое недоверие Конституционному суду, который не справляется со своей прямой обязанностью защищать Основной закон и права граждан.

Мы понимаем, что для того, чтобы Конституционный суд принимал независимые, основанные на Законе решения, нужны другой президент и новая Дума, которые будут принимать другие законы и формировать другой Конституционный суд.

Мы призываем граждан, недовольных наступлением на свои права, мирным путем добиться смены власти. Россияне заслуживают власть, которая будет не ограничивать, а защищать права и свободы граждан.



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