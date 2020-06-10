 

Песков объяснил, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского

10.06.2020, 13:40, Новости дня

Украинского президента Владимира Зеленского не пригласили в Москву на парад 24 июня, так как Украина не входит в состав СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Причиной такого решения представитель Кремля назвал тот факт, что "акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ".

При этом пресс-секретарь президента отметил, что приглашение Зеленскому не отправлялось, передает ТАСС.

Между тем Песков отметил, что РФ получила подтверждение визита на парад Победы от лидеров Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии и Хорватии, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам представителя Кремля, ожидаются подтверждения от других стран "со дня на день".

Как сообщалось, 26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня — в день, когда состоялся исторический Парад победителей 1945 года.



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