 

Два топ-менеджера филиалов “ФСК ЕЭС” задержаны за взятку в 100 миллионов

10.06.2020, 13:39, Новости дня

В Ленобласти задержаны два топ-менеджера госкомпании "Федеральная сетевая компания ЕЭС". Энергетикам вменяют покушение на получение взятки 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как следует из материалов следствия, они требовали деньги через посредника от исполнительного директора АО "Усть-Луга Ойл" и гендиректора "Новатэк-Усть-Луга" за подключение к электросетям. Накануне, 9 июля к 49-летнему директору по развитию компании "МЭС Северо-Запад" Юрию Деревенчуку и 58-летнему начальнику отдела по договорам Леониду Серебрякову пришли следователи.

По месту жительства подозреваемых, а также в офисах компаний провоохранители провели обыски, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Изъяты вещественные доказательства, которые могут быть полезны следствию. В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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