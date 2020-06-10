Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

10.06.2020, 13:30, Разное

После смерти Юлии Норкиной в Сети начала появляться информация о том, что причиной этому могла стать неверность супруга радиоведущей. Сам Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене.

6 июня прошли похороны Юлии Норкиной. Прийти попрощаться с ведущей могли все желающие, ведь о месте и времени проведения церемонии заранее рассказал её супруг Андрей Норкин. Через пару дней журналист на своей странице в Instagram поделился снимком, на котором он запечатлен вместе с женой. На переднем плане фотографии в смокинге, опустив голову, стоит сам телеведущий, а позади него сидит Юлия Норкина в полностью чёрном наряде.

«Грустная фотография», – написал Андрей Норкин, а также объяснил, что сделана она была перед каким-то прошлогодним сдвоенным концертом.

Многие подписчики оставляли в комментариях слова соболезнования, всячески поддерживая журналиста. Однако нашлись и те, кто продолжили обсуждать слухи, связанные с тем, что причиной смерти Юлии Норкиной стали именно измены её супруга.

Подобные заявления возмутили шоумена. Он объяснил: они с женой жили в любви и согласии, а о том, чтобы изменить возлюбленной он даже и подумать не мог.

«Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?» – отреагировал Норкин.

Он не может оправиться после смерти любимой супруги, вместе с тем, это не единственная утрата в его жизни. Журналист рассказал, что 30 лет назад не стало его матери, но даже сейчас ему трудно вспоминать об этом.