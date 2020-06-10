ЕК анонсировала открытие внешних границ с 1 июля

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10.06.2020, 13:30, Новости дня

Еврокомиссия (ЕК) обнародует на этой неделе рекомендацию для стран – членов Евросоюза по постепенному открытию внешних границ сообщества с 1 июля, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля», – передает ТАСС слова Борреля.

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала выдержать месяц между этапами снятия карантинным мер.



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