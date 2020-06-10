Алекса продемонстрировала снимок поцелуя с возлюбленным

10.06.2020, 13:30, Разное

Алекса больше не прячет свои взаимоотношения с возлюбленным Вячеславом Дайчевым, фитнес-тренером. Вокалистка постоянно говорит, что с ним она очень счастлива.

На своей странице в Instagram Алекса разместила фотографию, где она целуется с Вячеславом Дайчевым. Кадр был сделан во время их поездки в Санкт-Петербург. Под публикацией артистка описала, как можно распознать своего человека. Она считает, что свое необходимо оберегать, ему нечего прощать и с ним можно пережить абсолютно все, потому что радостно проживать вместе каждый день.

Подписчики полагают, что Алекса с Вячеславом Дайчевым прекрасно смотрятся вместе, но раньше фанаты их связь не одобряли, так как полагали, что вокалистка увела его от беременной супруги. Артистка такую информацию категорически отрицает и заявляет, что оправдывать себя не будет, а как было на самом деле, знают лишь родные люди.

Напомним, что Вячеслав Дайчев известный фитнес-тренер, работающий с знаменитостями. Он расстался с Александрой Сивковой, которая ждала ребенка и заявляла о сильно боли, когда любимый житель сообщает, что любовь прошла. Фитнес-тренер не дает никаких комментариев ситуации и продолжает публиковать тренировки с Алексой. На критику хейтеров он не реагирует.