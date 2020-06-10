Политолог: КПРФ должна первой поддержать поправки к Конституции

10.06.2020, 13:30, Новости дня

«Когда электорат КПРФ слышит, что в Конституции предлагается закрепить меры социальной поддержки граждан, но при этом лидеры партии призывать голосовать против таких мер – это вызывает диссонанс у людей», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя готовность большинства сторонников КПРФ голосовать за изменения в Конституцию.

«Все парламентские партии в своих избирательных платформах заявляют о важности социально-ориентированной политики государства. Это основа современной успешной партии и общая платформа для всех политических сил. Различия в избирательных программах не имеют отношения к тезису о том, должно ли государство быть социальным. Общая позиция такова, что да, должно», – уверен политолог Марат Баширов.

Предлагаемые изменения к Конституции касаются не идеологических вопросов, а системы управления страной, подчеркнул эксперт.

«Эта система делает очередной шаг к более развитой демократии. Перераспределение полномочий между президентом, правительством и парламентом децентрализует функции, которые были сконцентрированы в президентской вертикали. Это выгодно любой организации, которая видит себя в качестве участника законодательного и политического процессов. Отсюда такое единодушие и лидеров партий, и их электората», – продолжил собеседник.

В то же время призыв руководства КПРФ голосовать против поправок к Основному закону Баширов назвал нелогичным «с точки зрения того, что лидеры партии заявляли ранее».

«Принимая решение о голосовании, человек отталкивается не от президентского образа, а от совокупности факторов, в том числе – от партийной ориентации. КПРФ заявляла о необходимости усиления социального взаимодействия между гражданами и государством и потому должна первой поддержать президента и поправки в Конституции», – считает политолог.

«Потому когда электорат КПРФ слышит, что в Конституции предлагается закрепить меры, направленные на социальную поддержку граждан, но при этом лидеры партии призывать голосовать против таких мер – это вызывает диссонанс у людей», – резюмировал Баширов.

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию планируют 67% граждан России, 61% из них намерены поддержать поправки в Основной закон.

Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, намерение поддержать поправки высказывают 61%, проголосовать против хотят 21%, остальные затрудняются ответить. Наивысший уровень голосования за поправки зафиксирован в электорате «Единой России» (83%), среди сторонников «Справедливой России» за поправки обещают проголосовать 65%, среди сторонников ЛДПР – 54%.

Мнение сторонников КПРФ разделилось: 43% опрошенных высказались за внесение изменений к Основному закону, 39% – против.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.