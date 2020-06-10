 

Настя Каменских рассказала в чем сила ее отношений с супругом Потапом

10.06.2020, 13:30, Разное

Настя Каменских порадовала подписчиков новой романтической фотографией с супругом Потапом. Вокалистка признается, что они черпают силу в любви.
На своей странице в Instagram Настя Каменских разместила снимок, где они с Потапом позируют на камеру во время отдыха. Образ они выбрали простой и облачились в рубашки белого цвета. На кадре видно, как Потап обнимает жену, оба запечатлены с закрытыми глазами. Фото артистка подписала просто: «Наша сила – в любви». Подписчикам новый снимок понравился, они не скрывают восторга от нежности, которая идет от фотографии. В комментариях фанаты написали много пожеланий счастья и гармонии.

Напомним, что Потап и Настя Каменских в браке состоят уже год. Познакомились они в 2006 году и образовали дуэт «Потап и Настя». Для Насти Каменских брак первый, а Потап уже был женат и у него подрастает наследник Андрей.



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