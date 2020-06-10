 

Россиян предупредили об «арктическом вторжении»

10.06.2020, 13:30, Новости дня

Россию после теплой погоды ожидает «арктическое вторжение», сообщили в центре «Фобос».

В сообщении на портале центра «Фобос» «Метеовести» говорится, что в ближайшие дни осадки на севере страны ознаменуют приход холодного фронта с Северного Ледовитого океана.

При этом связанная с ним облачная погода протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря.

До конца недели прохладный поток будет продвигаться вглубь континента, и к выходным вне зоны арктического вторжения останется только крайний юг.

Уже в субботу на большей части Центра и Северо-Запада температура воздуха не превысит 20 градусов. В регионах, которые окажутся между холодным и теплым фронтами, ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер.

Отметим, что ранее россиян предупредили о 40-градусной жаре.



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