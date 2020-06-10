Шмыгаль: Пенсионный возраст в Украине повышаться не будет

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про нову програму з МВФ

В ефірі програми «Ранок з Україною» розвіяв основні міфи щодо нового меморандуму з МВФ та відповів на запитання, які стосуються співпраці. Ухвалена для України програма Stand-By розрахована на 18 місяців, а її обсяг становитиме 5 млрд доларів.📌 Куди підуть виділені кошти?Перший транш обсягом 2,1 млрд доларів підсилить державний бюджет України. Звідти кошти будуть спрямовані на підтримку людей та подолання наслідків COVID-19. Це й соціальні виплати, і підтримка малого та середнього бізнесу.📌 Що від співпраці отримає Україна?Меморандум з МВФ відкриває для України додаткові фінансові можливості. До цього траншу також прив’язана макроекономічна допомога від ЄС на загальну суму 1,7 млрд євро. А також 1 млрд доларів від Світового банку. Ці кошти істотно підсилять економічну спроможність країни та дозволять спокійніше пройти період кризи.📌 Чому МВФ прийняв рішення за програмою Stand-By, а не EFF?МВФ розуміє, що в час кризи значні вимоги до структурних реформ ставити неможливо. Найперше завдання сьогодні — це долати наслідки пандемії. Тому було ухвалене рішення про спрощену програму, яка містить для України мінімальний набір домовленостей: це передусім проведення збалансованої бюджетної політики, боротьба з корупцією, рух у бік ринкових умов за низкою напрямків. Це прості та потрібні для українців рішення. Україна зацікавлена і буде продовжувати структурні реформи в усіх сферах, де ми їх розпочали. Це не предмет меморандуму, це питання добробуту країни.📌 Чи буде підвищений пенсійний вік?Пенсійний вік однозначно підвищений не буде. Ані таких вимог, ані такого пункту немає в цій програмі. 📌 Чи будуть збільшені комунальні тарифи?Про підвищення тарифів мова не йде. Минулого опалювального сезону фіксована ціна газу в тарифах була прописана на рівні понад 6,5 тис. грн за тисячу метрів кубічних. Зараз на ринку ціна газу удвічі менша. Щоб українці в наступному сезоні не переплачували за опалення, наше завдання зробити так, аби ціна газу в тарифах відповідала ринковій ціні, а не була завищеною.

Posted by Денис Шмигаль on Kolmapäev, 10. juuni 2020