 

Шмыгаль: Пенсионный возраст в Украине повышаться не будет

10.06.2020, 13:22, Новости дня

Пенсионный возраст в Украине повышаться не будет. Об этом, комментируя выделение транша Международного валютного фонда, в эфире программы “Ранок з Україною” на телеканале “Украина” заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в программе сотрудничества с МВФ stand-by не предусмотрен пункт, который требовал бы повысить пенсионный возраст в стране.

Также Шмыгаль подчеркнул, что сейчас не идет речь о повышении тарифов в Украине.

“В прошлом отопительном сезоне фиксированная цена на газ в тарифах была прописана на уровне более 6,5 тыс. грн за 1 тыс. м³. Сейчас на рынке цена газа вдвое меньше. Чтобы украинцы в следующем сезоне не переплачивали за отопление, наша задача сделать так, чтобы цена газа в тарифах отвечала рыночной цене, а не была завышенной”, – отметил глава Кабмина.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про нову програму з МВФ

В ефірі програми «Ранок з Україною» розвіяв основні міфи щодо нового меморандуму з МВФ та відповів на запитання, які стосуються співпраці. Ухвалена для України програма Stand-By розрахована на 18 місяців, а її обсяг становитиме 5 млрд доларів.📌 Куди підуть виділені кошти?Перший транш обсягом 2,1 млрд доларів підсилить державний бюджет України. Звідти кошти будуть спрямовані на підтримку людей та подолання наслідків COVID-19. Це й соціальні виплати, і підтримка малого та середнього бізнесу.📌 Що від співпраці отримає Україна?Меморандум з МВФ відкриває для України додаткові фінансові можливості. До цього траншу також прив’язана макроекономічна допомога від ЄС на загальну суму 1,7 млрд євро. А також 1 млрд доларів від Світового банку. Ці кошти істотно підсилять економічну спроможність країни та дозволять спокійніше пройти період кризи.📌 Чому МВФ прийняв рішення за програмою Stand-By, а не EFF?МВФ розуміє, що в час кризи значні вимоги до структурних реформ ставити неможливо. Найперше завдання сьогодні — це долати наслідки пандемії. Тому було ухвалене рішення про спрощену програму, яка містить для України мінімальний набір домовленостей: це передусім проведення збалансованої бюджетної політики, боротьба з корупцією, рух у бік ринкових умов за низкою напрямків. Це прості та потрібні для українців рішення. Україна зацікавлена і буде продовжувати структурні реформи в усіх сферах, де ми їх розпочали. Це не предмет меморандуму, це питання добробуту країни.📌 Чи буде підвищений пенсійний вік?Пенсійний вік однозначно підвищений не буде. Ані таких вимог, ані такого пункту немає в цій програмі. 📌 Чи будуть збільшені комунальні тарифи?Про підвищення тарифів мова не йде. Минулого опалювального сезону фіксована ціна газу в тарифах була прописана на рівні понад 6,5 тис. грн за тисячу метрів кубічних. Зараз на ринку ціна газу удвічі менша. Щоб українці в наступному сезоні не переплачували за опалення, наше завдання зробити так, аби ціна газу в тарифах відповідала ринковій ціні, а не була завищеною.

Posted by Денис Шмигаль on Kolmapäev, 10. juuni 2020

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, “путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса”.

Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.

10 июня представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован заявил, что МВФ уже направил Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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