Яна Поплавская назвала виновных в алкоголизме Михаила Ефремова

10.06.2020, 13:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Яна Поплавская прокомментировала ситуацию, которая произошла с ее коллегой Михаилом Ефремовым. Актриса назвала виновных в алкоголизме артиста, упрекнув близких и друзей за то, что потакали его слабостям.

Яна Поплавкая отметила, что происходят непоправимые поступки, если кто-то думает, что он «поцелован богами» и имеет больше прав, чем у других людей. В результате погиб человек, так как Михаил Ефремов был убежден, что пьяное вождение сойдет ему с рук. Актер не знал, что это обойдется трагедией не только для семьи погибшего, но и для его родных. При этом, все знали о том, что народный артист страдает от алкоголизма, но неоднократно вытаскивали его из неприятностей, наливали ему и вместе пили.

Актриса знакома с Михаилом Ефремовым с самого детства, поэтому знает все его сильные и слабые стороны. Яна Поплавская не понимает, почему россияне требуют лишить его званий и наград. По ее словам, творчество и талант артиста не имеют отношения к тому, какой страшный поступок он совершил. Ведь признание народа и любовь зрителей он получил благодаря своему труду, а не «блату». Однако, если знаменитость является примером для своих поклонников, то он должен оправдывать доверие людей. Поэтому, если совершено преступление, суд должен вынести справедливое решение. Даже если это артист, речи не может быть о сожалениях, скидках или каких-то поощрениях.