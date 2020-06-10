Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы

10.06.2020, 13:16, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский не получил приглашения на парад Победы в Москве, поскольку Украина де-факто не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желания разделить радость от праздника, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, официальные приглашения были направлены главам государств СНГ, а Украина де-факто и частично де-юре не является страной СНГ, поэтому «приглашение Зеленскому не отправлялось», передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать на парад Победы.

«Украина ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», – добавил он.

Ранее Песков сообщил, что РФ получила подтверждения визита на парад Победы от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».