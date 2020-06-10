 

В слухах о пассажирах пьяного Ефремова поставлена точка

10.06.2020, 13:10, Разное

По информации правоохранителей, сведения о том, что в момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, подтверждаются показаниями очевидцев. Ранее в Сети появились данные о том, что в момент трагедии на Смоленской площади Михаил Ефремов ехал с актером Иваном Стебуновым и его женой.

Однако артист опроверг эту информацию. Он заявил, что он приехал на место аварии позже. Кроме того, были и слухи о том, что Михаил Ефремов ехал с любовницей.

Напомним, инцидент произошел 8 июня. Актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице.

Михаила Ефремова задержали на месте ДТП. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста был алкоголь. 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

Как писали “Дни.ру”, звезде театра и кино предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Михаил Ефремов признал вину.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Мнение: Стрелковый бой в Лас-Вегасе

24.05 / Атака чупакабры? В 1979 году в Испании нечто убивало собак, свиней и коз, высасывая кровь и удаляя органы из тела

14.05 / Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об опасности биологического оружия для всего мира

17.04 / Райан Рейнольдс нашел лучший способ собрать деньги в помощь медикам: “В этой футболке вы будете невидимы для тещи!”

21.04 / «Эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной» Киркоров выставляет на продажу

26.05 / Король Абдалла и королева Рания на праздновании 74-го Дня независимости Иордании

01.05 / Как уровень тестостерона влияет на риск развития рака и диабета

29.04 / Маска, кожанка и мини: Ирина Шейк в провокационном образе на прогулке с дочкой

26.05 / Названо число умерших от коронавируса российских медиков

02.05 / В Москве в честь Дня Победы на 16 площадках дадут праздничные салюты и залпы из пушек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска