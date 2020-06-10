Боня жестко ответила высмеявшей ее Самбурской: Актрисулька

10.06.2020, 13:10, Разное

Внешность

40-летней Виктории Бони часто становится предметом бурной дискуссии в Сети.

Звезду упрекают в том, что она увлекается омолаживающими инъекциями, но отрицает

тот факт, что является поклонником процедуры.

Тем

временем Виктория продолжает твердить, что четыре года назад действительно делала

уколы красоты, но от этого способа избавиться от морщин отказалась. По словам

Бони, филлеры изуродовали ее лицо: щеки звезды стали ассиметричными.

Знаменитости пришлось потратить много времени и денег, чтобы вернуть

естественный внешний вид.

Звезда сериала

“Универ” Настасья Самбурская Виктории Боне не верит. В личном микроблоге

артистка опубликовала ролик. В нем она жестко высмеяла телеведущую. Настасья

хорошенько прошлась по внешности Виктории и упрекнула в неискренности.

Естественно,

Боня нападок звезды сериала “Универ” не стерпела. Теледива записала видеоответ Самбурской.

По словам Виктории, есть несколько типов женщин. Первые выглядят “как чмошницы”

и очень довольны собой. Вторые – очень нежные и женственные от природы. Третьи – могут позволить

себе быть ухоженными и красивыми. Боня, судя по всему, причислила себя к последнему типу.

Обвинения Самбурской в отсутствии мимики из-за пластики теледива опровергла. Звезда готова в любой момент продемонстрировать подвижность своего лица, например, наморщить нос или лоб.

Боня подчеркнула, что научилась управлять мимикой и этот навык позволяет

ей сохранить молодость.

Виктория

добавила, что Настасья, как артистка, обязана владеть лицом. Мэтры сцены и

кино отлично справляются с этим. Боня усомнилась в профпригодности Настасьи и назвала

ее “актрисулькой”.

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Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 6 Май 2020 в 2:57 PDT

“И если

ты можешь отключить свою мимику, благодаря тому, что ты ее контролируешь, а

другим кажется, что ты вся на пластике и подтяжках, то значит, ты работаешь над

собой”, – резюмировала Виктория Боня.