 

Кремль призвал не вмешиваться в выборы в Белоруссии

10.06.2020, 13:08, Новости дня

Россия не вмешивается в президентские выборы в Белоруссии и призывает другие страны придерживаться такого же подхода, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, как проходит избирательная кампания, мы желаем успешного проведения этих выборов нашим белорусским партнерам», – цитирует ТАСС Пескова. 

В Кремле не видят ничего, «что бы дискредитировало выборы», отметил Песков. По его словам, президентские выборы – это внутреннее дело Белоруссии. 

«Мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным – тоже», – подчеркнул представитель Кремля.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что во время выборов главы государства «группы боевиков» захотят организовать «побоище на площади», но пообещал, что не допустит раскола в обществе.

Напомним, 3 июня Лукашенко отправил правительство в отставку. Новым премьером Белоруссии стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает майдан.



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