Послы стран ЕС согласовали продление антироссийских санкций по Крыму

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10.06.2020, 13:08, Новости дня

Постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией, сообщил источник в Совете ЕС.

«Послы согласились продлить санкции на год – до 23 июня 2021 года», – сообщил источник ТАСС.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер  высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС после воссоединения РФ с Крымом, и подчеркнул, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Шредер резко отреагировал на критику со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвав его «карликом».



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