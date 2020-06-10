Мнение: Ликование телевизора

10.06.2020, 13:06, Разное

Есть люди, которые смотрят телевизор, потому что это их работа. Телеобозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская тоже вынуждена смотреть телевизор часами. Вчера Ирина написала в своем Facebook.

«Меньше суток прошло. Вы сейчас уже осознали, что случилось?» – спрашивает Дмитрий Борисов у овдовевшей считанные часы назад жены погибшего в ДТП Сергея Захарова. Наверное, не осознала, если хватило сил прийти в эфир Первого канала, а часом раньше – сыну с женой – к Малахову. Это что-то уму непостижимое. О самой трагедии умолчу. И без меня немало энтузиастов похоронить не одного, а двух участников трагедии. А у ТВ праздник. С утра ликуют.

Что-то добавить к написанному трудно. Но все-таки скажу. ТВ снимает и показывает то, что смотрит зритель. Как все-таки опаскудился зритель, если пожирает телеликование трагедий. Трагедия на Смоленской площади – это трагедия не только для родных и близких погибшего Сергея Захарова, это трагедия и для Михаила Ефремова, для его родных, близких, поклонников…

Очевидно, что Ефремов должен ответить за то, что натворил. И ответит. Его ждут годы колонии, отлучении на годы от любимой работы. И это справедливо. Но ликовать-то зачем?