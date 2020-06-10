Мнение: Анатолий Трушкин умер – его рассказ “Благочестие”

10.06.2020, 13:03, Разное

Анатолий Трушкин умер. Под ИВЛ. Хороший был писатель-сатирик. 78 лет. Болезнь протекала тяжело. Он много писал из больницы – страшное описание, как организм отказывался бороться. Не принимал пищу. Как ему становилось хуже, лучше, потом опять хуже…

А человек был веселый. И светлый. Я когда-то учился у него черному юмору. Вот такие рассказики иногда писал Трушкин, помимо многих сотен диалогов для деятелей эстрады.

Благочестие

— Здравствуйте. Бог в помощь.

— Спасибо на добром слове. И вам дай Бог здоровья. Как живете-можете?

— Божьей милостью.

— Слава Богу.

— Воруем понемногу.

— А что понемногу?.. Мы вот помногу воруем. Бог милостив.

— Да мы видишь как. Мы понемногу воруем, понемногу разбоем берем.

— А-а. Мы разбоем мало. Но, правда, недавно двое не без нашей помощи отдали Богу душу.

— Что ж, Бог дал, Бог взял.

— Да, видно, им так на роду написано. А все-таки старушку одну зазря угробили.

— Бога гневите. Что значит — зазря? Как это? Бог зря не допустит.

— Да, это так. Все от Бога. Нам на большую-то дорогу как выйти половчее?

— Сейчас все леском, леском, а где поляна как в крови, там налево.

— Найдем. Слава Богу, не маленькие.

— Найдете. Бог поможет. Осторожнее, не зацепите пулеметом за виселицу.

— Спаси Христос. Как можно?

— Ну, Бог в помощь.

— Вам того же. На Бога теперь вся надежда!

Я думаю, он с Богом теперь. Он про Бога много думал, размышлял, писал…

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