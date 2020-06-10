Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта

10.06.2020, 12:53, Новости дня

Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.

«Прокуратура пришла к предварительному заключению, что существуют как минимум две причины, по которым обвиняемые не могут воспользоваться иммунитетом комбатанта. Во-первых, отсутствие подчинительных отношений между Россией и Донецкой народной республикой, о которых было бы известно другим сторонам. Во-вторых, отсутствие эффективной внутренней дисциплинарной системы в ДНР. Прокуратура не видит препятствий для уголовного преследования обвиняемых», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Фердинандуссе, «желательно, чтобы обвиняемые сами четко изложили свою позицию по этому вопросу». Однако пока прокуратура пытается взять информацию на этот счет из интервью обвиняемых в СМИ и от российских властей, однако четких ответов пока нет.

Ранее сообщалось, что совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов расследовала версию, согласно которой малайзийский Boeing MH17 в 2014 году был сбит украинским ракетно-зенитным комплексом «Бук», но не нашла никаких подтверждений.

При этом прокурор сообщал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты при крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Также сообщалось, что у следствия нет конкретных данных, которые могли бы указать на запуск ракеты «земля – воздух» по самолету со стороны Снежного и Зарощенского.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.