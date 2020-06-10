Истребитель МиГ-35 получит перспективное оружие

10.06.2020, 12:53, Разное

Российский истребитель МиГ-35 пройдет тестовое испытание с применением перспективного оружия, которое пока не используется в воздухе. Об этом заявил летчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов, отметивший, что боевой самолет может нести на себе практически всю номенклатуру вооружений.

Разработчики постоянно создают новое оружие для российского истребителя МиГ-35, но лишь единицы из них удается протестировать в практических испытаниях. Тренировочные полеты позволяют выяснить, совместимо ли перспективное орудие с самолетом. При обнаружении недостатков инженеры не переделывают все воздушное судно, а корректируют его программу, пояснил Дмитрий Селиванов.

Летчик-испытатель сравнил действия разработчиков вооружения для МиГ-35 с обновлением операционной системы компьютера, когда его компоненты остаются на месте. Программа истребителя отвечает за работу всех узлов и агрегатов, поэтому для устранения недостатков достаточно «перепрошить» софт. Ранее корпорация «МиГ» запатентовала систему для беспилотной посадки самолетов в сложных метеоусловиях.