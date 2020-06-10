 

Истребитель МиГ-35 получит перспективное оружие

10.06.2020, 12:53, Разное

Российский истребитель МиГ-35 пройдет тестовое испытание с применением перспективного оружия, которое пока не используется в воздухе. Об этом заявил летчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов, отметивший, что боевой самолет может нести на себе практически всю номенклатуру вооружений.
Разработчики постоянно создают новое оружие для российского истребителя МиГ-35, но лишь единицы из них удается протестировать в практических испытаниях. Тренировочные полеты позволяют выяснить, совместимо ли перспективное орудие с самолетом. При обнаружении недостатков инженеры не переделывают все воздушное судно, а корректируют его программу, пояснил Дмитрий Селиванов.

Летчик-испытатель сравнил действия разработчиков вооружения для МиГ-35 с обновлением операционной системы компьютера, когда его компоненты остаются на месте. Программа истребителя отвечает за работу всех узлов и агрегатов, поэтому для устранения недостатков достаточно «перепрошить» софт. Ранее корпорация «МиГ» запатентовала систему для беспилотной посадки самолетов в сложных метеоусловиях.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В одном из регионов России смягчили режим самоизоляции

14.03 / Мнение: Эти отношения стали тренировкой

14.05 / Телеведущая Оксана Пушкина заболела коронавирусом после посещения ветеранов

22.04 / Люди, от которых пахнет табачным дымом, опасны для здоровья окружающих

18.04 / Мнение: Письмо: “Интересные отношения с алкоголем”

19.05 / Польский генерал признал отсталость танковых войск своей страны

03.05 / Бывший сотрудник на проводе: Кейт Миддлтон позвонила на свое прошлое место “работы”

29.05 / Ростех создал новейшую технологию самонаведения для российских торпед

13.05 / Ученые обнаружили в древних окаменелостях загадочные полые шары

26.05 / Названо число умерших от коронавируса российских медиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска