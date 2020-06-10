На первый этап снятия ограничений перешел 41 регион России

10.06.2020, 12:48, Новости дня

Переход к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса произошел в 41 российском регионе, еще шесть из них готовы перейти ко второму этапу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«На сегодняшний день, используя наши методические рекомендации, 41 субъект Российской Федерации уже перешел на первый этап снятия режима ограничений и еще 10 субъектов РФ к этому сегодня готовы. Шесть субъектов РФ перешли на второй этап», – сказала она, передает ТАСС.

Попова также добавила, что переход между этапами снятия ограничений должен занимать не менее 14 дней.

«Ни один из субъектов даже по достижении (необходимых) цифр не переходит с этапа на этап в течение недели. Обязательно для этого должно пройти не менее 14 дней, должен пройти период инкубации, чтобы увидеть, есть ли какие-то осложнения эпидпроцесса или нет их. И только в этом случае, и субъекты это очень хорошо понимают и относятся к этому очень осторожно, происходит переход с одного этапа на другой», – сказала она.

За минувшие сутки в России выявлено 8404 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 493 тыс. случаев заболевания.