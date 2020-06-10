 

Кремль согласился со словами Патрушева о попытке Запада расколоть общество в России

10.06.2020, 12:48, Новости дня

Высказывания секретаря Совбеза Николая Патрушева о попытке Запада расколоть российское общество – это мнение Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, конечно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, солидарен ли Кремль с заявлением Патрушева.

Он уточнил, что это «в том числе и мнение Кремля».

По его словам, есть много примеров дестабилизации обстановки в РФ извне.

«Много есть примеров, я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно, это все видно невооруженным глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза», – сказал Песков журналистам.

Песков не стал уточнять, о каких странах идет речь. «Там же были перечислены, секретарь Совбеза назвал определенные неправительственные организации и правительственные организации, они были названы», – отметил он.

Напомним, ранее в среду В интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о том, как Запад пытается дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России.



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