Исследователи приняли повторяющиеся сигналы из космоса
10.06.2020, 12:46, Новости дня
Лишь второй раз в истории ученые зафиксировали радиосигнал из далекой галактики, который повторяется через одинаковые интервалы.
Серия «быстрых радиовсплесков» – коротких импульсов радиоволн, которые приходят со всей Вселенной, продолжается 90 дней, после которых наступает 67-дневный период тишины.
Эта последовательность всплесков и спокойствия повторяется каждые 157 дней.
Это открытие дает важный ключ к пониманию причины этих загадочных всплесков, которые приходят из карликовой галактики на расстоянии примерно 3 миллиарда световых лет от Земли.
Радиовсплески, впервые обнаруженные в 2007 году, длятся не больше нескольких миллисекунд, из-за чего сложно с точностью определить, откуда они приходят.
Может быть, это инопланетяне? Едва ли, говорится в недавнем заявлении ученых Массачусетского технологического института.
«Сигналы свидетельствуют об энергетических событиях, которые являются экстремальными по космическим масштабам, – поясняется в заявлении. – Даже высокоинтеллектуальные виды едва ли способны производить такие энергии».
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