Исследователи приняли повторяющиеся сигналы из космоса

10.06.2020, 12:46, Новости дня

Лишь второй раз в истории ученые зафиксировали радиосигнал из далекой галактики, который повторяется через одинаковые интервалы.

Серия «быстрых радиовсплесков» – коротких импульсов радиоволн, которые приходят со всей Вселенной, продолжается 90 дней, после которых наступает 67-дневный период тишины.

Эта последовательность всплесков и спокойствия повторяется каждые 157 дней.

Это открытие дает важный ключ к пониманию причины этих загадочных всплесков, которые приходят из карликовой галактики на расстоянии примерно 3 миллиарда световых лет от Земли.

Радиовсплески, впервые обнаруженные в 2007 году, длятся не больше нескольких миллисекунд, из-за чего сложно с точностью определить, откуда они приходят.

Может быть, это инопланетяне? Едва ли, говорится в недавнем заявлении ученых Массачусетского технологического института.

«Сигналы свидетельствуют об энергетических событиях, которые являются экстремальными по космическим масштабам, – поясняется в заявлении. – Даже высокоинтеллектуальные виды едва ли способны производить такие энергии».