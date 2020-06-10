 

США возобновят работу консульства в Ухане

10.06.2020, 12:46, Новости дня

Работа американского консульства в китайском городе Ухане, где в конце прошлого года началась эпидемия коронавируса, возобновится в ближайшее время.

Об этом сообщило в среду посольство США.

Посол США в Китае Терри Брэнстед «намерен возобновить работу [консульства] в Ухане в ближайшем будущем», – сообщил министр-советник посольства по связям с общественностью Фрэнк Уитакер в письме Reuters, не указав конкретную дату.

Госдепартамент отозвал сотрудников консульства и членов их семей в конце января, после того как правительство Китая ввело в городе жесткий карантин, чтобы сдержать распространение вируса.

На долю Уханя, города в центральной части Китая с населением 11 миллионов человек, приходится большинство случаев коронавируса и летальных исходов в Китае.



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