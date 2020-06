Бейонсе подпиcала контракт с Disney на 100 миллионов долларов

10.06.2020, 12:46, Разное

Похоже, любовь Бейонсе и Walt Disney – всерьез и надолго. Как сообщает западная пресса, певица подписала контракт с киностудией на сумму 100 миллионов долларов. Она примет участие в трех проектах, одним из которых станет продолжение фильма “Черная пантера” – “Черная пантера 2”, его выход запланирован на 2021 год.

БейонсеРуководство Disney считает, что Бейонсе идеально подходит для их бренда. И фильм “Король Лев” стал этому очередным доказательством,- рассказал источник, отметив, что сама Бейонсе осталась в восторге от сотрудничества. Речь идет о ремейке культового мультфильма Disney “Король Лев” – The Lion King: The Gift, который вышел в 2019 году. Бейонсе Ноулз не только озвучила в нем героиню Налу, но и представила одноименный музыкальный альбом. Пластинка состоит из 14 треков, в том числе там есть легендарная песня Can You Feel the Love Tonight, Brown Skin Girl и Spirit (клип на нее Бейонсе сняла вместе с дочкой Блу Айви). В записи альбома также приняли участие Кендрик Ламар, Фаррелл Уильямс и другие артисты.

Этот саундтрек – любовное письмо Африке. Мне хотелось убедиться, что при создании песни мы взяли все лучшее из музыкального наследия этой страны, это не просто использование определенных звуков. Мне хотелось, чтобы композиция получилась аутентичной, чтобы в ней было собрано все прекрасное, что есть в Африке, – рассказывала Бейонсе в интервью Робину Роберту на ABC.