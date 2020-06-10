Горгадзе предложил пересмотреть понятие оценочного суждения после высказываний Навального

10.06.2020, 12:30, Новости дня

Юрист Шота Горгадзе, комментируя высказывания Алексея Навального в адрес участников ролика о поправках в Конституцию, предложил пересмотреть понятие оценочного суждения, «которым огромное количество людей, вуалируя, просто позволяют себе оскорбление».

«Прежде чем дать морально-этическую оценку ситуации, хотел бы процитировать буквально два-три слова, которые Алексей Навальный себе позволил. Голубчики, продажные холуи, позор страны, люди без совести, предатели. А теперь я хочу в отношении кого он эти фразы произнес. В отношении ветерана Великой Отечественной войны, в отношении Лео Бокерия, которые спас десятки тысяч жизней, в отношении Василия Ланового, в отношении многодетной матери, которая стояла на том видео с детьми», – напомнил Горгадзе, слова которого приводятся на сайте СПЧ.

Юрист возмутился поведением блогера. «Неужели после этого и после того видеоряда и по отношению к кому он это произнес может быть какая-то морально-этическая оценка кроме брезгливости к человеку, позволившего себе такое?» – сообщил он.

При этом Горгадзе отметил, что «Лео Бокерия не нуждается в защите, он светило», а «Лановой – легенда, в отличие от того же Навального».

«Но у меня в отношении ветерана сжались кулаки. Мой дедушка воевал. Глядя на его седины и грудь в орденах, кроме эмоций благодарности за жизнь у меня ничего другого не появляется. Поэтому тот человек, который смеет оскорблять пожилого, ветерана, достойного человека, у меня вызывает лишь презрение и желание, если честно, каким-то образом наказать, хотя прекрасно понимаю как адвокат, что юридически оснований привлечь его к ответственности, наверное, нет», – сообщил Горгадзе.

Он предположил, что, возможно, «это недоработка действующего законодательства и пришло время пересмотреть, что такое оценочное суждение и мнение, которым огромное количество людей, вуалируя, просто позволяют себе оскорбление».

Ранее внук ветерана войны Игната Артеменко, которого Навальный назвал «холуем и предателем» за участие в съемке ролика о поправках в Конституцию, сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда обострилась болезнь сердца после того, как он случайно узнал о высказывании Навального.

Перед этим адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.