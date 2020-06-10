 

Песков рассказал о планах Путина принять участие в голосовании по Конституции

10.06.2020, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин намерен лично принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он может проголосовать в один из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как планирует голосовать президент.

Песков уточнил, что президент планирует принять участие в голосовании лично, а не в электронном формате, передает РИА «Новости».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.



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