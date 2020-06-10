На рынке появится менее дорогая 4G-версия LG Velvet

10.06.2020, 12:30, Разное

Вскоре на рынке мобильных технологий появится новая версия LG Velvet, одного из последних флагманов южнокорейской компании. Новинка с процессором Snapdragon 845 станет менее дорогой 4G-версия по сравнению с оригинальным устройством.

Флагман южнокорейской корпорации, вышедший около месяца назад, несмотря на принадлежность к престижному классу «умных телефонов», оснащен платой Snapdragon 765G с одним кристаллом. Такой процессор в LG Velvet принадлежит к сегменту средней ценовой категории, что вызвало некоторое недоумение у приверженцев гаджетов от данной компании. Новая версия устройства будет более демократичной по цене, если стоимость аппарата с модулем коммуникаций пятого поколения превышает 700 долларов, то ценник на LG Velvet с 4G составит примерно 560 долларов США, что на четверть дешевле.

Как скажется выпуск более мощного, но при этом более дешевого аппарата на продажах флагманской версии, эксперты рынка пока судить не берутся. В отличие от предыдущего варианта, управлять новинкой будет Snapdragon 845, более производительный и мощный процессор с восемью ядрами. Для лучшей работы с графикой в аппарате предусмотрен отдельный контроллер Adreno 630. Остальные параметры смартфона не отличаются от оригинальной версии, дисплей в 6,8 дюйма выполнен по технологии OLED и имеет разрешение в 2340 × 1080 пикселей.

В продаже будет две модификации, с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти, а для хранения контента в обоих устройствах предусмотрен чип объемом в 128 гигабайт. Селфи телефон осуществляет с помощью датчика в 16 мегапикселей, тогда как основная камера состоит из трех модулей. Сенсоры разрешением в 48, 8 и 5 мегапикселей дополняют фирменные интеллектуальные установки от производителя.