Мишустин заявил о прохождении Москвой периода распространения коронавируса

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10.06.2020, 12:30, Новости дня

Москва успешно прошла непростой период распространения коронавируса и постепенно возвращается в нормальному ритму жизни, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Москва первая столкнулась с коронавирусом, успешно прошла этот непростой период и, поэтапно выходя из режима ограничений, возвращается к нормальной жизни», – цитирует ТАСС Мишустина.

При этом премьер указал, что меры безопасности необходимо продолжать соблюдать, несмотря на снижение количества заболевших коронавирусом, передает РИА «Новости». 

Мишустин также поручил главам регионов контролировать обеспечение волонтеров и соцработников средствами индивидуальной защиты.

«Прошу глав субъектов РФ уделять особое внимание и оказывать содействие в обеспечении потребностей в средствах индивидуальной защиты социальных работников и волонтеров. Мы должны помогать всем тем, кто сам оказывает помощь людям, нуждающимся в поддержке», – сообщил глава правительства. 

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что меры по самоизоляции, введенные для борьбы с коронавирусом, отменили в связи с хорошей динамикой. 

За минувшие сутки в РФ выявлено 8404 новых случаев коронавируса – это самый низкий показатель за две недели, всего в стране зарегистрировано более 493 тыс. случаев заболевания.



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