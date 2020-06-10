 

Лера Кудрявцева предлагает запретить алкоголь после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова

10.06.2020, 12:30, Разное

После ДТП с участием Михаила Ефремова Лера Кудрявцева поделилась собственным мнением о продаже спиртных напитков. Телеведущая считает, что из-за употребления алкоголя люди начинают совершать страшные поступки, потому его необходимо запретить на уровне законодательства.
Лера Кудрявцева шокирована поступком Михаила Ефремова, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения и насмерть сбил человека. Телеведущая рассказала, что возмущена и задумывается о том, чтобы на законодательном уровне запретить алкоголь. Она заявляет, что постоянно думает о погибшем мужчине и о Михаиле Ефремове, который испортил собственную жизнь, ведь алкоголь калечит многих людей.

Раньше об инциденте высказывалась и Яна Поплавская, что в смерти мужчины и покалеченных семьях вина лежит не только на артисте, но и на близких. Она полагает, что все знали, что Михаил Ефремов человек с зависимостью, но не останавливали его.



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