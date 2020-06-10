“Смягчение карантина – вынужденный шаг”. Ляшко сказал, возможно ли возвращение к жесткому локдауну

10.06.2020, 12:25, Новости дня

Смягчение карантина в Украине является вынужденным шагом, заявил на брифинге 10 июня замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, отвечая на вопрос о целесообразности отмены ограничений и вероятности возвращения к жесткому локдауну из-за роста заболеваемости.

“Смягчение карантина – это вынужденный шаг, на который идет страна с учетом стабилизации эпидемической ситуации и [необходимости] запуска экономики. Разрабатывая этапы смягчения карантина, мы ищем баланс, чтобы не было стремительного роста новых случаев COVID-19”, – отметил он.

По словам Ляшко, нынешняя динамика заболеваемости “соответствует нашей стратегии сдерживания”.

“Количество новых случаев не превышает среднее число, определенное нами для перехода на следующий уровень смягчения. В то же время мы отмечаем уменьшение количества госпитализаций и уменьшение числа людей, попадающих в отделения интенсивной терапии. Это может свидетельствовать о том, что [ограничительные] меры работают и что вирус в летний период может терять агрессивность”, – заявил чиновник.

Он добавил, что некоторые пациенты все же попадают в реанимацию и требуют подключения к аппарату ИВЛ, поэтому “терять бдительность рано”. По данным Ляшко, сейчас в Украине госпитализированы более 3 тыс. пациентов с коронавирусом, 98 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 10 июня начался очередной этап смягчения.

По состоянию на утро 10 июня в Украине подтверждено 23 380 случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 833 человека (за последние сутки 23), вылечилось 12 769 пациентов.