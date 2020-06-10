 

Жители дагестанского села вышли на сход после жесткого задержания пенсионера. Полицейские извинились

10.06.2020, 12:20, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖители дагестанского поселка Манас вышли на сход после задержания двух человек, нарушавших режим самоизоляции, пишет “Кавказский узел”. Причиной стихийной акции стало появившееся в Сети видео, на котором силовики жестко задерживают двух мужчин. Одного из них – пожилого мужчину – сотрудник полиции бьет лбом в затылок.  

По данным издания, в знак протеста на федеральную трассу “Кавказ” вышли не менее тысячи человек. Протестующие разошлись только после того, как полицейские принесли извинения.

“У нас в голове не укладывается, как можно так поступать со взрослым человеком, дедушкой. Это не в наших традициях, чтобы молодой человек поднимал руку на взрослого человека. Что бы там между ними ни произошло, так поступать было нельзя. Поэтому мы хотим, чтобы этот сотрудник полиции был уволен”, – рассказал один из участников схода.

Позже глава села Абдулвагаб Вагабов сообщил, что сотрудники полиции извинились за грубое задержание, а задержанным выписали штрафы и отпустили. По словам Вагабова, после этого протестующие разошлись.

 

МВД Дагестана назначило служебную проверку. 

 



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