СК в Красноярске просит отправить подростка на принудительное лечение. Его подозревают в подготовке теракта

10.06.2020, 12:20, Новости дня

В Красноярском крае Следственный комитет попросил суд отправить на принудительное лечение 14-летнего подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу. Следствие утверждает, что в ходе экспертизы у подростка выявили психическое заболевание.

Подросток ранее заявил следователям, что готовился устроить 19-20 апреля стрельбу в школе. Но из-за перехода на дистанционное обучение решил перенести теракт. У него были изъяли самодельный взрывные устройства, ружье и 19 патронов, а также дневники и средства связи.

“В сети интернет подросток отыскал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу”, – говорится в сообщении СК.

Расследование уголовных дел в отношении 14-летнего подростка завершено. Вначале ему вменяли всего три статьи: приготовление к террористическому акту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3) и незаконное хранение взрывных устройств (статья 223.1). Но позже добавили статью о незаконном хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222.1) УК РФ.

В России случаи задержания школьников участились после того, как в октябре 2018 года в аннексированном Крыму Владислав Росляков совершил массовое убийство в политехническом колледже города Керчи. Жертвами нападения стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников; 50 человек получили ранения.

В феврале 2020 года в Керчи спецслужбы арестовали подростков, которые, по данным силовиков, были последователями Рослякова и готовили несколько терактов в учебных заведениях города.

В начале июня в Красноярском крае в отношении трех подростков возбудили уголовное дело по подозрению в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. Трое задержанных, по версии следствия, являются сторонниками анархистских взглядов. Вместе они проходили обучение, готовили взрывные вещества и отрабатывали навыки в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Один из самых резонансных судебных процессов последних лет – дело “Сети”, по которому молодых людей с анархистскими и антифашистскими взглядами обвинили в создании террористической группировки, целью которой якобы был вооруженный захват власти в России. Дело основывалось на показаниях одного из задержанных, остальные фигуранты утверждали, что их обвинения сфабрикованы, а к ним самим применяли пытки.

В феврале 2020 года семерых обвиняемых по делу “Сети” приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии. Дмитрию Пчелинцеву, которого обвинение считает создателем “Сети”, назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет строгого режима. Оба рассказали, что сотрудники ФСБ пытали их током, чтобы получить признательные показания.