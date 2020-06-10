Ростуризм пообещал операторам субсидии за организацию туров по России

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10.06.2020, 12:16, Новости дня

Туроператоры получат государственные субсидии за организацию доступных туров по России, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Она отметила, что субсидия такого рода предусмотрена впервые. В настоящее время Ростуризм формулирует правила для формирования доступных пакетных предложений, передает РИА «Новости». 

Догузова уточнила, что эту меру поддержки пока обсуждают с турбизнесом.

«Именно эта мера поддержки, которая еще не запущена, но мы ее уже обсуждаем с турсообществом, позволила уже сейчас нам говорить о совершенно новых чартерных направлениях по комфортным и удивляющим многих ценам», – отметила она.

Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании намерены открыть более 10 новых внутренних туристических маршрутов за лето.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что РФ готова постепенно открывать туристический сезон.



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