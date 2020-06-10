Собянин назвал сроки возвращения Москвы к нормальной жизни

10.06.2020, 12:16, Новости дня

Плановый переход из режима самоизоляции в Москве к нормальной жизни составит почти два с половиной месяца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в столице «остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий». «Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля», – сообщил градоначальник, передает ТАСС.

При этом Собянин отметил, что, несмотря на самые позитивные маркеры, полностью победить распространение коронавируса нельзя, но можно поэтапно переходить к нормальной жизни, передает РИА «Новости».

В понедельник Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден и мировой опыт говорит об риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.