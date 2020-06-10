Собянин назвал сроки возвращения Москвы к нормальной жизни
10.06.2020, 12:16, Новости дня
Плановый переход из режима самоизоляции в Москве к нормальной жизни составит почти два с половиной месяца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что в столице «остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий». «Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля», – сообщил градоначальник, передает ТАСС.
При этом Собянин отметил, что, несмотря на самые позитивные маркеры, полностью победить распространение коронавируса нельзя, но можно поэтапно переходить к нормальной жизни, передает РИА «Новости».
В понедельник Собянин отменил введенные весной из-за эпидемии коронавируса ограничения. Со вторника в столице прекратили действие режим самоизоляции и пропускной режим. Между тем вирус в городе полностью не побежден и мировой опыт говорит об риске нового всплеска заболеваемости именно после отмены карантина.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.
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