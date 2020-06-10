Личное: А как же волосы?!

10.06.2020, 12:10, Разное

Как-то я побывала в музее концлагеря Маунтхаузен. Из предметов обихода заключённых больше всего мне запомнился помазок и краткая заметка о нём.

Умирающие от голода, болезней, изнурительного труда люди всеми силами пытались сохранить достоинство, а потому брились.

Многим может показаться, что достоинство не является чем-то насущным для выживания. Хлеб — да, вода — да, достоинство — нет.

История свидетельствует об обратном: без достоинства тебя нет. Даже если оболочка в виде тела функционирует, в ней уже нет самого главного: тебя.



Фото: istockphoto.com

Именно поэтому женщины, выжившие в концлагерях, были безумно рады губной помаде, которую они нашли в посылках гуманитарной помощи.

Накрасив высохшие губы на истощённых лицах, женщины начали путь возвращения к себе. Они больше не были синими, татуированными номерами.

Они снова были женщинами.

Да, коронавирус изменил привычный ход вещей.

Сначала многих накрыла паника и началась массовая скупка гречки и туалетной бумаги. На смену этому пришли более насущные для каждой женщины (не смейтесь, пацаны!) вопросы: что делать с волосами? А как же ногти? А как же, простите, пися?!

Мы — русские женщины — даже в условиях конца света не будем ходить с волосатыми конечностями и лобками. Не потому, что мы — дуры, а потому, что внешняя привлекательность — это большая составляющая «Я» каждой нашей бабы.

Мы привыкли быть привлекательными. Как не быть привлекательными, мы тупо не знаем.

Волосы на женском теле — это фу. Мы не ходим ходить волосатыми, как бы странно сегодня это и ни звучало.

Что делать?

Я поговорила с руководством моих любимых центров лазерной эпиляции EPILAS. Спросила: что делаете? Как приём ведёте?

Так вот: вход — строго по записи. Всё — чисто, стерильно и самое главное — очень немноголюдно. Никто жопами в коридорах не бьётся, все санитарно-гигиенические нормы соблюдены.

Процедуры эпиляции проводят исключительно врачи, что лично мне внушает большое доверие.

В общем, как и прежде, с удовольствием и от всей души рекомендую!

По дороге в EPILAS лицо руками — не трогать, дистанцию с окружающими — соблюдать!

Будьте здоровы и красивы!

А какие привычные вещи и занятия вычеркнули из своей жизни вы на время эпидемии? Что всё-таки оставили? Почему?