Сбежавшую от королевской семьи Маркл обвинили в крупной краже

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10.06.2020, 12:09, Разное

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские отказались от титулов Его и Ее Королевское Высочество. Они заявили, что не желают исполнять обязанности старших членов монаршей семьи, переехали в Канаду и стали вести независимую жизнь.

Решение пары осудили многие жители Соединенного Королевства. По их мнению, переезд супругов сильно ударил по репутации британской монархии. Меган Маркл и принц Гарри наплевали на традиции и нагрузили лишней работой герцога и герцогиню Кембриджских.

Скандал продолжает обрастать новыми подробностями. Накануне стало известно, что бывшая актриса забрала с собой украшения, принадлежавшие матери принца Гарри. В частности, речь идет о кольце, для изготовления которого использовали бриллианты из браслета принцессы Дианы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Дек 2018 в 8:15 PST

По данным издания National Enquirer, драгоценности стоят около десяти миллионов долларов. Меган Маркл должна была вернуть украшения до сложения обязанностей. Выдвинут ли представители королевской семьи официальные обвинения, неизвестно.



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