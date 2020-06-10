Обнажившая грудь Дарья Мороз принимает поздравления

10.06.2020, 12:09, Разное

В

соцсетях артистка опубликовала кадр свежей фотосессии. Звезда сериала “Содержанки”

позирует в черных брюках с жакетом в тон и прозрачной блузке. Дарья Мороз

запечатлена без бюстгальтера, поэтому из-под тонкой ткани наряда виднеется ее

грудь.

“Когда

цветы прорастают сквозь кожу!” – туманно описала снимок знаменитость.

Подписчики

по достоинству оценили смелое фото артистки. Звезду осыпали

комплиментами. Также фанаты поздравили Дарью Мороз и всех причастных к сериалу “Содержанки”

с выходом на зарубежного зрителя.

“Поздравляю

с выходом “Содержанки” на мировой масштаб!!! Надеюсь что это только

начало! Поздравляю всю съемочную группу (в целом)! Всем спасибо. Талантливая команда – отличный

продукт (здесь и далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)”, “Цветы на цветке – первый раз

такое вижу. Самая красивая роза в моей ленте. Поздравляю с тем, что

“Содержанки” покажут в Британии. Я очень рада за такой успех сериала. Даша, вы просто красотка”, – отмечали поклонники

теленовеллы.

“Спасибо!

Это правда супер новости!” – ответила фанатам Дарья Мороз.

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Публикация от d_moroz (@d_moroz) 9 Июн 2020 в 9:38 PDT

Как

писали “Дни.ру” видеосервис Start продал права на показ сериала “Содержанки” британскому каналу Channel 4. В Соединенном Королевстве картину покажут под

названием “Russian Affairs”, что дословно с английского переводится

как “Русские дела”. Ранее Start продал права на трансляцию

теленовеллы в ряде европейских государств компании Amazon Prime Video.