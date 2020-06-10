 

Мнение: Нетерпимость к друзьям, которые пьяными садятся за руль

10.06.2020, 12:08, Разное

Каждое резонансное преступление порождает три волны, ярко и красочно описанные в несгораемом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: сперва общество требует «оторвать голову», потом раздаются голоса о милосердии, а в завершение сатана произносит «Люди как люди, только квартирный вопрос испортил их!» и приказывает прикрутить ранее оторванную голову на место.

В случае с Ефремовым пока преобладают призывы оторвать голову, но некоторые представители «тусовочки» уже начали искушать сатану просьбами о ложном милосердии.

Всегда был сторонником рассматривать пьяную езду как покушение на убийство, а причинение смерти пьяным водителем – как убийство. С прошлого года соответствующие поправки наконец были внесены в Уголовный кодекс.

Отныне наказания за пьяную езду стали эквивалентны убийству и умышленному причинению тяжких телесных повреждений в зависимости от последствий. Определённый эффект это принесёт, когда любители выпить перед тем, как сесть за руль, увидят, что их «коллеги» отправляются в места, не столь отдалённые на пять, семь, десять, 12 лет. Но достаточно ли этого?

Думаю, что этого недостаточно. И думаю, что дальнейшее сокращение трагических последствий пьяной езды зависит уже не от государства. Да, не всё в жизни зависит от государства! Дальнейшее зависит от людей. Мы, граждане, не должны терпимо относиться к тому, что наши друзья и родственники садятся пьяными за руль.

Мы должны перестать воспринимать как «доносительство» звонок в полицию, что по трассе решил проехаться наш знакомый пьяный водитель.

Да, его остановят, выпишут большой штраф или лишат прав. Но он никого не собьёт, не покалечит и сам не покалечится. И не сядет на срок от пяти до 12 лет.

Изменить общественную мораль сложнее, чем внести поправки в Уголовный кодекс. Но, увы, предел превентивного воздействия запретительных норм близок к достижению. Теперь общество должно показать, что действительно считает трезвую езду значимой для себя ценностью.

Источник: Блог Антона Любича



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