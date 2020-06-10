 

Детские площадки в Новом Уренгое решили проверить после сообщения о лезвиях

10.06.2020, 12:08, Новости дня

Все детские игровые площадки в Новом Уренгое (ЯНАО) будут проверены после того, как местная жительница сообщила, что обнаружила на одной из них прикрепленные скотчем бритвенные лезвия, информирует пресс-служба горадминистрации.

Женщина во вторник разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» публикацию, сообщив, что на детской игровой площадке во дворе жилой многоэтажки обнаружила несколько бритвенных лезвий, приклеенных скотчем. Она проиллюстрировала пост соответствующей фотографией, а также уточнила, что ее сын, катаясь на горке, порезал себе футболку об одно из таких лезвий. Жительница сообщила, что убрала лезвия.

«В соцсетях и интернет-изданиях появились фотографии детской площадки, расположенной в одном из жилых микрорайонов Нового Уренгоя, на которых изображены бритвенные лезвия, прикрепленные скотчем к поручням… В департаменте городского хозяйства созданы комиссии, которые проверят все детские площадки города», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии.

По словам начальника департамента Павла Карпова, которого цитирует пресс-служба администрации, ситуацией также займутся местные правоохранительные органы.

«По итогам проверки будут составлены комиссионные акты. Будет усилена работа по контролю за детскими площадками», – добавил он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Мурашко: РФ подходит к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусом

17.05 / Российским кинотеатрам предрекли потери в 50 млрд рублей

19.04 / Карту «Тройка» стало возможным заказать с доставкой на дом

23.04 / В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 578 человек, это новый антирекорд

10.05 / В Нью-Йорке персонал домов престарелых будет дважды в неделю тестироваться на коронавирус

19.04 / В трех украинских лаврах фиксировали нарушения карантина во время пасхальных богослужений

14.04 / Американский стартап сделал игрушку солдата «Российского космического агентства» в виде Путина

12.05 / Меморандум между Украиной и МВФ может быть подписан в мае – Шмыгаль

27.04 / Эксперт: Поправки к Конституции обяжут власти помогать уязвимым категориям населения

30.05 / В Красноярске совершено нападение на инкассаторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска