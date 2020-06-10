Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

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10.06.2020, 12:08, Новости дня

В российские регионы для помощи в борьбе с коронавирусом отправятся еще 40 московских медиков. В частности, в Дагестан поедет главный врач Коммунарки Денис Проценко, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Для оказания поддержки врачам в Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове направляется еще шесть московских медицинских бригад, в каждой из которых от пяти до девяти специалистов – всего порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников из ведущих стационаров столицы», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Эти бригады сменят врачей, которые в настоящее время оказывают помощь в регионах в борьбе с коронавирусом по поручению мэра Москвы. Медики первых бригад вернутся в столицу.

По словам специалистов, в большинстве регионах количество госпитализируемых пациентов с коронавирусом постепенно снижается, но необходимо продолжать организационно методическое сопровождение регионального здравоохранения.

За минувшие сутки в России выявлено 8404 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 493 тыс. случаев заболевания. 



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