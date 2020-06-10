 

Кейт Миддлтон наняла нового личного секретаря

10.06.2020, 12:05, Разное

Несколько месяцев Кейт Миддлтон работала без официального личного помощника, но с недавнего времени эта должность более не вакантна. Новой правой рукой герцогини стала Ханна Кокберн-Лоджи – британский дипломат с более чем 20-летним опытом работы на этом поприще.

Согласно ее профилю в LinkedIn, Ханна начала работу в начале июня и теперь отвечает за составление графика, организацию  встреч Кейт, а также за сопровождение ее на мероприятиях после завершения локдауна. С семьей герцога и герцогини Кембриджских Кокберн-Лоджи уже знакома: именно она организовывала семидневный тур пары по Индии и Бутану в апреле 2016 года, как мы видим, произведя на них хорошее впечатление. Также ранее Ханна трудилась в британском посольстве в Брюсселе, она награждена Королевским Викторианским орденом и Орденом Британской империи за дипломатическую деятельность.

Ханна Кокберн-Лоджи

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Индии, 2016 годОтметим, что ранее “правой рукой” и личным секретарем герцогини была Кэтрин Куинн, которая подала в отставку в ноябре прошлого года после двух лет работы. Куинн была назначена помощником Кейт в октябре 2017-го, заменив свою предшественницу Ребекку Пристли. Ранее Кэтрин работала главным операционным директором и заместителем декана по административным вопросам в Школе бизнеса Оксфордского университета. В ее обязанности входило составление личного расписания Кейт и организация встреч. На всех мероприятиях Кэтрин сопровождала свою тезку и не отходила от нее ни на шаг.

Кэтрин Куинн



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