Роман с Леонардо Ди Каприо не помог: Бар Рафаэли получила 9 месяцев общественных работ, а ее мать – тюремный срок

10.06.2020, 12:05, Разное

Вчера, 9 июня, Бар Рафаэли подписала документ, согласно которому она признает себя виновной в уклонении от уплаты налогов в родном Израиле и приговаривается к 9 месяцам общественных работ. Наказание, предписанное судом ее матери Ципи Рафаэли, оказалось куда более жестким: женщина должна будет отправиться в тюрьму на 16 месяцев. Также Бар и Ципи должны будут выплатить штрафы размером в 725 тысяч долларов. А модель обязана будет вернуть государству и сумму налога – а это 2,3 миллиона.

Причина такого неутешительного вердикта – недобросовестная уплата налогов, которую Бар, по мнению суда, демонстрировала с 2009 по 2012 годы. В то время зарплата модели исчислялась миллионами, однако в казну Израиля из этих доходов практически ничего не попало. В этот же период мать Бар покупала на свое имя (и на деньги дочери) недвижимость, дорогие автомобили и прочие вещи, тем самым отвлекая внимание от финансовой ситуации дочери.

Бар Рафаэли с матерью Ципи, 2017 годПримечательно, что именно в означенный период – с 2009 по 2012 год – Бар Рафаэли сама находилась в США, поскольку встречалась с Леонардо Ди Каприо. Ранее адвокаты модели пытались использовать этот факт как смягчающее обстоятельство: роман с актером они называли практически семейными отношениями, а также указывали на то, что, проживая в США, Бар не несла ответственности за внутренний подоходный налог за доходы и за свою квартиру в центре Тель-Авива. Однако все эти аргументы суд не признал достаточным основанием – ведь Израиль все равно был и остается основным местом жительства Бар, а ее отношения с Ди Каприо не были оформлены официально. К тому же обвинение вскоре смогло предъявить доказательства того, что модель за означенный срок была в родной стране в течение длительного времени и приобретала там лекарственные препараты как застрахованная в Национальном фонде здравоохранения гражданка Израиля. Итого: в 2009-м Бар находилась в стране 185 дней, а в 2010-м – 131 день.

Леонардо Ди Каприо и Бар РафаэлиЕще в мае 2019 года была названа сумма штрафа за это преступление – все те же 2 миллиона – но тогда адвокаты Бар заявили, что собираются обжаловать это решение. По-видимому, их усилия ни к чему не привели и год спустя модель все же понесет наказание за свой проступок.