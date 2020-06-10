 

РФПИ и «Ростех» анонсировали выпуск препарата от COVID-19 на основе плазмы крови

10.06.2020, 12:00, Разное


2
минуты

Холдинг «Нацимбио» госпредприятия Ростех разработал универсальную технологию получения иммуноглобулинов для внутривенного использования. На ее основе создан препарат «БиоГам», который уже прошел первый этап клинических испытаний, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящий момент «Нацимбио» в партнерстве с РФПИ занимается привлечением инвестиций для закупки оборудования, проведения клинических исследований и регистрации препарата. В дальнейшем производство иммуноглобулина, содержащего антитела против SARS-Cov-2, будет организовано по полному технологическому циклу на четырех филиалах национального производителя иммунобиологических препаратов «Микроген» холдинга «Нацимбио» в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе. Важным условием для запуска производства является наличие сырья, то есть плазма крови доноров, подчеркивается в сообщении РФПИ.

Отметим, что терапия иммуноглобулинами широко применяется во всем мире для лечения пациентов с иммунодефицитами, аутоиммунными, неврологическими и другими тяжелыми заболеваниями. При этом производство таких препаратов технологически сложнее и более дорогостоящее, чем производство химической фармпродукции, в том числе из-за того, что единственный источник сырья — это донорская плазма. Чтобы гарантированно обеспечить безопасность препарата, требуется длительный цикл планирования и производства: с момента сбора плазмы до выпуска готового продукта должно пройти не менее 12 месяцев.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Никита Кукушкин: «Эй, чуваки, вы о чем?»

24.04 / Ежемесячная аудитория заблокированного в РФ Telegram достигла 400 млн пользователей

09.05 / Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать детей

03.06 / Мнение: Друг ван Дейка со странной волыной

28.04 / У Валерия Меладзе обнаружили неоплаченные дорожные штрафы на 30 000 рублей

29.04 / Учёные связали застой в настроении со снижением выбора активностей при карантине

17.05 / Мнение: В чем ценность иконы Владимирской Богоматери

04.05 / «Морячок Роберт»: Самая страшная одержимая кукла в истории

09.05 / “Бюджетный король с квадрокамерой”: Представлен смартфон Cubot P40

25.04 / Пожилая супруга Гогена Солнцева работает курьером, чтобы прокормить семью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска