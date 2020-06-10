РФПИ и «Ростех» анонсировали выпуск препарата от COVID-19 на основе плазмы крови

10.06.2020, 12:00, Разное



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Холдинг «Нацимбио» госпредприятия Ростех разработал универсальную технологию получения иммуноглобулинов для внутривенного использования. На ее основе создан препарат «БиоГам», который уже прошел первый этап клинических испытаний, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящий момент «Нацимбио» в партнерстве с РФПИ занимается привлечением инвестиций для закупки оборудования, проведения клинических исследований и регистрации препарата. В дальнейшем производство иммуноглобулина, содержащего антитела против SARS-Cov-2, будет организовано по полному технологическому циклу на четырех филиалах национального производителя иммунобиологических препаратов «Микроген» холдинга «Нацимбио» в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе. Важным условием для запуска производства является наличие сырья, то есть плазма крови доноров, подчеркивается в сообщении РФПИ.

Отметим, что терапия иммуноглобулинами широко применяется во всем мире для лечения пациентов с иммунодефицитами, аутоиммунными, неврологическими и другими тяжелыми заболеваниями. При этом производство таких препаратов технологически сложнее и более дорогостоящее, чем производство химической фармпродукции, в том числе из-за того, что единственный источник сырья — это донорская плазма. Чтобы гарантированно обеспечить безопасность препарата, требуется длительный цикл планирования и производства: с момента сбора плазмы до выпуска готового продукта должно пройти не менее 12 месяцев.