Мнение: Обычная история

10.06.2020, 11:55, Разное

Паскудная история с Ефремовым укладывается в текущую статистику ДТП, которая говорит о внезапно выросшем количестве дорожных аварий со смертельным исходом. В каждом конкретном случае, как и в аварии, которую инициировал Ефремов, есть совершенно конкретные обстоятельства, но статистически все они становятся следствием какого-то несистемного фактора, который и дал этот всплеск. Или нескольких факторов. В этом году их, пожалуй, два – теплая зима и эпидемия. Как они могли повлиять на статистику и рост тяжелых аварий, трудно сказать, но пока это так. Наверное, не будь фигурантом этой аварии Ефремов, то ее бы вообще не заметили. Как не заметили бы драку в кафе между Кокориным и Мамаевым и чиновником министерства, не будь в ней Кокорина и Мамаева.

В нынешней истории нет вообще ничего необычного. Постоянно пьющий ( или как он сам в одном интервью сказал "подбухивающий") Ефремов рано или поздно попал бы в историю, не эту, так в другую. Закон больших чисел, ничего не попишешь. Это как один великий поэт вечно нарывался на дуэли, и в итоге получил пулю на Черной речке. Никакого заговора – просто вероятностям надоело все время выпадать решкой, и они выпали орлом.

На месте бедолаги-курьера мог оказаться вообще любой – в таких ситуациях это всё та же игра в орлянку. Наши трупоеды-журналисты тоже оказались в привычном амплуа, высказывая свое важное и совершенно неинтересное мнение по этому поводу и устроив пляски на неостывшем трупе, соревнуясь за приглашение родственников убитого в свои помойные ток-шоу. Ничего из ряда вон. Не будь там Ефремова, новость забылась бы за минут пять после прочтения.

Это вообще свойство психики – цепляться за знакомое. В рекламе такое сплошь и рядом – чудодейственные кремы для омолаживания рекламируют медийные личности, имеющие возможность следить за своим здоровьем и без этих чудо-препаратов. Но впихнуть-то их нужно обычной покупательнице, а потому актера подбирают с учетом предпочтений целевой аудитории. Тщательнее, чем датчик на ракету. Голосовать за мудрого президента и его поправки тоже приглашают не работяг с улицы, а актеров с обязательным соответствующим целевой аудитории списком ролей. Комиков или экранных злодеев, к примеру, не приглашают – не то впечатление.

Актеры и прочие "селебрити" – обычные люди, причем зачастую с низким уровнем самокритики, а потому очень быстро привыкающие к своей "особенности", "значимости" и к тому, что они – властители дум. Хотя экранная роль и реальный человек – совершенно разные вещи. А сами актеры (не говоря уже про футболистов, депутатов и прочих ньюсмейкеров) в человеческом и моральном смысле зачастую куда ниже того самого "обычного работяги". Ему хотя бы не нужно избражать из себя что-то.

В общем, обычная рядовая история, которая на самом деле касается только ее участников. Завтра будет что-то еще, и массовое внимание тут же переключится на это "что-то".