ВОЗ предупреждает о «реальной опасности» второй волны COVID-19

10.06.2020, 11:54, Новости дня

Жесткие меры в области здравоохранения помогли остановить передачу коронавируса, но есть «все шансы», что она возобновится по мере открытия экономики.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ.

«Мы не знаем, будет ли это вторая волна, второй пик или продолжающаяся первая волна в некоторых странах. На момент открытия экономики уровень заражения на самом деле снизился не так сильно, так что все эти варианты очень возможны», – заявила доктор Сумия Сваминатан телеканалу CNBC.

По ее словам, существует «очень реальная опасность» второй волны, поскольку вирус все еще присутствует в сообществе. Экстремальные карантинные меры и социальное дистанцирование помогли замедлить передачу заболевания, поскольку люди держались на расстоянии друг от друга.

«Как только вы снова начинаете контактировать, есть шансы, что передача может возобновиться», – сказала она.