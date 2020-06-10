Иран намерен казнить предполагаемого шпиона

10.06.2020, 11:54, Новости дня

Власти в Тегеране сообщили о намерении казнить гражданина Ирана за шпионаж в пользу США и Израиля, после того как вынесенный ему приговор был оставлен без изменения.

Махмуда Мусави Маджда обвинили в том, что он помогал США установить местонахождение высокопоставленного иранского генерала, убитого в результате удара беспилотника.

Маджд был осужден за слежку за вооруженными силами Ирана, «особенно за подразделением "Аль-Кудс" и местонахождением и передвижениями мученика генерала Касема Сулеймани», заявил на пресс-конференции представитель судебной системы Голамхоссейн Эсмаили.

Маджд был признан виновным в получении крупных сумм денег от американского ЦРУ и израильского Моссада, сообщил Эсмаили.

Верховный суд оставил вынесенный приговор в силе, и он будет «приведен в исполнение в ближайшее время», добавил представитель судебной системы.

Возглавляемое Сулеймани подразделение «Аль-Кудс» занимается иностранными операциями в структуре Корпуса стражей исламской революции. Генерал был убит в январе в районе багдадского аэропорта в результате удара американского беспилотника.