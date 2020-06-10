 

Панкратов-Чёрный заявил о причастности собутыльников Ефремова к ДТП в Москве

10.06.2020, 11:53, Разное

Александр Панкратов-Чёрный заявил о причастности собутыльников Ефремова к ДТП, которое произошло в понедельник в Москве. Он считает, что в тот день актёр был не один.
Панкратов-Черный поделился с журналистами мыслями о том, что Ефремов всегда выпивает в компании. Исходя из этого он сделал вывод: в трагический вечер актёр «не мог напиться один и сесть за руль».

Панкратов-Черный уверен: друзья Ефремова не могли не знать о его намерении сесть за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При этом артиста возмутил тот факт, что абсолютно никто из них не остановил приятеля, не отвёз его домой. По мнению Панкратова-Чёрного, эта ситуация говорит лишь о безразличном отношении к дружбе, настоящие друзья не могли так поступить, информирует Nation-news.

Этот случай оказался трагическим для всей семьи Ефремова. Против актёра было возбуждено уголовное производство. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы, которое, скорее всего, поставит точку в его карьере. На данный момент артист пребывает под домашним арестом.



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