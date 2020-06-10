Французское ателье переделало российскую «Ниву» в американских традициях

10.06.2020, 11:53, Разное

Французское ателье Golden Coast Custom, которое специализируется на внедорожниках на трубчатом каркасе, переделало российскую «Ниву» в американских традициях. Тюнинг выполнили в стиле «rat rod», который популярен среди автолюбителей США.

«Нива» является самой популярной моделью LADA, поэтому ее неоднократно переделывали. Четыре года назад французские специалисты решили сделать тюнинг старого российского автомобиля, который годился только для сдачи на металлолом. В результате представители ателье Golden Coast Custom сделали «Ниву» на 16 сантиметров ниже и установили крупнее колеса, вырезав для них специальные углубленные арки. Кроме этого, оригинальная версия авто потеряла все стекла и двери багажника. Задний мост тюнингованной «Ниве» достался от Ford Mustang. Передние колеса авто лишили тормозного механизма и привода, но оснастили сильным отрицательным развалом.

Специалисты из Франции назвали свое творение NivRa. По словам Фабриса Равенне, автора данного проекта, автомобиль получился абсолютно «бесполезным», но идеально подходящим для «отжига» или для того, чтобы нарезать «пятаки». Представители тюнингового ателье не маскировали швы на стойках кузова, как и не пытались привести его в идеальное состояние. Такая концепция полностью соответствует американскому стилю «rat rod».