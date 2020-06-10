 

Шведская прокуратура назвала убийцу премьера Улофа Пальме

10.06.2020, 11:52, Новости дня

Прокуратура установила виновного в убийстве шведского премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году – это скончавшийся дизайнер Стиг Энгстрем, сообщил прокурор Кристер Петерссон.

«Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу, это так называемый Скандиаманнен. Поскольку он уже скончался, я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто», – передает РИА «Новости» слова Петерссона.

По его словам, следствию так и не удалось связать пули, найденные на месте преступления, с каким-либо оружием, орудие убийства так и не было найдено.

Энгстрем был назван одним из возможных убийц Пальме в 2018 году. Основанием для этого стали показания свидетелей, видевших его на месте преступления. Сам Энгстем ранее был допрошен полицией, в ходе допроса он путался в показаниях относительно того, что делал в день убийства Пальме.

В 2011 году британские СМИ писали, что Пальме, убитый неизвестным в 1986 году, мог быть жертвой сотрудника спецслужб социалистической Югославии, который сейчас предположительно проживает в хорватском Загребе.



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